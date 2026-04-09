"Кроношпан" започва внедряване на нови екологични съоръжения в завода си във Велико Търново

„Кроношпан България" продължава активната работа по внедряване на нови и модернизирани филтриращи системи в завода си във Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на предприятието и допълниха, че е получено положително становище от Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) за надграждане на пречиствателните съоръжения към двете сушилни инсталации и двете преси.

Проектът за въвеждане на новите технологии напредва с ускорени темпове, пише в съобщението. По ключовата система UTWS разработката и проектната документация са на около 90 процента завършени. Успоредно с това са започнати поръчките на основни компоненти и оборудване, необходими за изграждането на съоръжението, в момента се събират и оферти от потенциални изпълнители. Паралелно с това се работи активно и по проекта WESP, който също е част от цялостната стратегия за подобряване на екологичните показатели на производството.

Значителен напредък има и при внедряването на BioCatt филтрите. Там също проектната документация е на финален етап – около 90 процента готовност, вече е започнал процесът на поръчки за ключови елементи и компоненти.

В съобщението е допълнено, че с реализирането на тези проекти „Кроношпан" затвърждава ангажимента си към намаляване на емисиите и прилагане на съвременни екологични решения. Инвестициите са част от дългосрочната политика на компанията за устойчиво развитие и модернизация на производствените процеси.

Очаква се след пълното внедряване на новите системи заводът във Велико Търново да постигне най-високи стандарти по отношение на опазването на околната среда и качеството на въздуха в региона, казаха още от компанията.

С проблема със замърсяването на въздуха от „Кроношпан" във Велико Търново се ангажираха областният управител, кметът на града и служебният министър на околната среда и водите. През март Инспекцията по труда, Регионалната здравна инспекция и РИОСВ във Велико Търново направиха проверки на предприятието след подадени сигнали и оплаквания от граждани.