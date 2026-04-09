ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
С над 18 на сто поскъпва токът за бизнеса утре

256
Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 91 867,85 мегаватчаса електроенергия.Снимка: Pixabay

При средна цена от 111,99 евро (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент „Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 10 април.

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 94,54 евро за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-скъпа с 18,46 процента в сравнение с цената за днешния ден, посочва БТА.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 87,99 евро за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 135,99 евро за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 91 867,85 мегаватчаса електроенергия.

В пазарния сегмент „В рамките на деня" среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 44,13 евро (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 53,91 евро (без ДДС) за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 91 867,85 мегаватчаса електроенергия.Снимка: Pixabay

