Държавата подпомага земеделските стопани с над 11,7 млн. евро

Министерството на земеделието и храните (МЗХ) открива от днес прием на заявления за подпомагане по интервенцията „Инструменти за управление на риска - финансов принос за премиите по застрахователните схеми" от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. Бюджетът по интервенцията е в размер на 11 766 109 евро, съобщиха от ведомството.

Целта на приема е да подпомогне земеделските стопани при управлението на риска в земеделското производство чрез предоставяне на финансов принос за застрахователните премии по застрахователни схеми. С интервенцията се насърчава използването на застрахователни инструменти за защита на земеделската продукция от неблагоприятни климатични събития и други рискове.

Документите ще се подават в общинските служби по земеделие или чрез Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие" (ДФЗ) заедно със заявленията за подпомагане по интервенциите под формата на директни плащания през Кампания 2026. Приемът ще продължи до изтичане на срока на кампанията за директни плащания. В заявлението си кандидатите следва да посочат намерението да кандидатстват по интервенцията, както и изрично е необходимо да отбележат намерението си в таблицата на използваните парцели, срещу всеки идентифициран земеделски парцел, информира БТА.

В случай че общият размер на финансовата помощ по всички одобрени заявления надвиши определения бюджет и не могат да бъдат осигурени допълнителни средства, размерът на подпомагането по всяко одобрено заявление ще бъде намален пропорционално чрез прилагане на единен коефициент на редукция.

Интервенцията „Инструменти за управление на риска - финансов принос за премиите по застрахователните схеми" се прилага от миналата година в този си вид. Схемата е позната на земеделските стопани, които преди това са се възползвали от нея под формата на държавна помощ.