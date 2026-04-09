Индексът на личните потребителски разходи в САЩ остава непроменен след войната с Иран

Индексът на цените на личните потребителски разходи (PCE), основен инфлационен показател в САЩ, следен от Управлението за федерален резерв (УФР), се е задържал на достигнатото ниво преди американските удари срещу Иран, според най-новите данни на американското Министерство на търговията, предаде Си Ен Би Си.

Индексът е останал на равнище от 2,8 на сто през февруари на годишна база, до което спадна през януари. Американско-израелските атаки срещу Иран започнаха на 28-ми - последният ден от февруари.

Индексът на цените на основните лични потребителски разходи, който не взема предвид цените на храните и енергията, се е повишил с 3 на сто през февруари след 3,1 на сто през предходния месец.

И двата показателя са в съответствие с очакванията на анализаторите, анкетирани от "Дау Джоунс" (Dow Jones).

На месечна база както основните, така и общите цени на личните потребителски разходи в САЩ са нараснали с 0,4 на сто, което също отговаря на прогнозите.

Данните обхващат периода преди войната, която САЩ и Израел започнаха срещу Иран, така че не отразяват рязкото покачване на цените на енергията в САЩ, което настъпи по време на конфликта, уточнява Си Ен Би Си.

УФР взема предвид индекса на цените на личните потребителски разходи като основен критерий и инструмент за прогнозиране на инфлацията. Централната банка, чиято цел е инфлация от 2 на сто, счита индекса за по-подходящ индикатор за дългосрочните тенденции.

В допълнение към данните за инфлацията, потребителските разходи неочаквано са спаднали през февруари - с 0,1 на сто на месечна база, докато личните доходи са се повишили с 0,4 на сто.

Министерството на търговията съобщи също, че икономическият растеж на САЩ през четвъртото тримесечие на 2025 г. е бил дори по-бавен, отколкото беше съобщено по-рано, информира БТА.

Американският брутен вътрешен продукт (БВП) е нараснал с едва 0,5 на сто на сезонно коригирана годишна база, при предишни оценки за увеличение с 0,7 на сто и първоначална прогноза за ръст с 1,4 на сто. От министерството обясняват, че низходящата ревизия се дължи предимно на по-малко инвестиции, отколкото беше посочено по-рано.

Темпът на растеж на американската икономика през 2025 г. остава 2,1 на сто.

"Цените през февруари бяха в рамките на очакванията, но ръстът на доходите беше слаб, а БВП беше ревизиран отново надолу. Това означава, че стагфлацията (забавен растеж и висока инфлация -бел. ред.) беше малко по-лоша от очакваното дори преди да започне войната с Иран", коментира Дейвид Ръсел, глобален ръководител на пазарната стратегия в "ТрейдСтейшън" (TradeStation).

"Паралелите с 70-те години може да се засилват, докато инвеститорите оценяват това крехко примирие", добави той, визирайки споразумението между САЩ и Иран за двуседмично спиране на огъня.