Клисурски: 5,6 млрд. евро само за поръчки тази година – който прави бюджет, да го знае (Обзор)

Пускат списък на договорите, 7000 са за 30 млрд. евро

Финансовото министерство публикува списък на всички обществени поръчки - над 7000 на стойност над 30 млрд. евро. От тях 6000 са със сключени договори, при 1000 процедурата е в ход, за други 1100 още няма контракти. 820 пък са големите поръчки на стойност над 1 млрд. евро, съобщи в четвъртък финансовият министър Георги Клисурски. Най-големите са били обявявани от военното министерство и пътната агенция.

Клисурски припомни, че е изискал информация от министерства и ведомства за поръчките и там, където има проблеми, те да бъдат спрени. В обявените данни има стойност, извършени плащания, включително и аванси, които са за над 4,4 млрд. евро. Клисурски подчерта, че имало поръчки с високи авансови плащания - при 140 са над 50%. Допълни и конкретен пример - за магистрала “Хемус” са дадени над 1 млрд. евро.

Министърът припомни, че вече са възложени инспекции на поръчки с потенциални проблеми. Три от тях са за тестовете за рак, договорите за ремонт на пътища и на БАБХ за инсинераторите.

Клисурски предупреди, че този, който ще изготвя редовен бюджет за тази година, трябва да знае, че дължимите по договори средства по поръчки са 5,6 млрд. евро. Нужен бил анализ кои от тях и доколко могат да бъдат покрити от бюджета и кои могат да отпаднат.

В социалната сфера министърът видя възможности за пестене на пари в издадените до момента ТЕЛК решения, чиято валидност и основания трябвало да бъдат подложени на проверка. Той призова новия парламент и следващия финансов министър да оптимизират разходите, най-вече в социалната сфера и при поръчките.

Две плащания по плана за възстановяване се очаква да подобрят бюджетното салдо. Очакваме 900 млн. евро през юни и 1,6 млрд. евро през ноември, което ще свие дефицита, смята Клисурски.