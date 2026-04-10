От 40 до 70 евро за смяна на гумите – за година цената се вдигна с 20 на сто (Графики)

В София тарифите са по-изгодни в крайните квартали, а в малките градове се оказва наполовина по-евтино

Пролетта дойде и въпреки проточилото се по-студено време идва момента, когато трябва да се сменят зимните гуми с летни. Проверка на “24 часа” показва, че и тази услуга е поскъпнала в сравнение с миналата година, макар и не шоково. Повишили са се леко и цените на самите гуми.

За София тарифите за смяна на гуми са се качили с поне 10%, но има места, където поскъпването стига и 20 на сто.

Има големи разлики в стойността на услугата

между крайните квартали на столицата и по-престижните. Същата е ситуацията и между София и по-малките градчета.

Тук размерът има значение - става въпрос за колелата. В момента средната цена в столицата за комплект от 4 гуми на лек автомобил е между 40-50 евро за стандартни размери (15–17 цола). За колите с по-големи джанти - от 18 цола нагоре, трябва да се приготвят 60 евро, че и повече. Монтаж и демонтаж е 3-4 евро на гума, още толкова са плаща за баланс, по 3 евро излиза сваляне и качване. В София, колкото повече са отдалечавате от центъра, толкова по-евтина е услугата. Най-ниски цени има в кварталите “Надежда”, “Свобода”, “Илиянци”, “Люлин”, “Обеля” и “Хаджи Димитър”, където са между 35-45 евро в малките гаражни сервизи.

В “Младост”, “Дружба”, “Слатина” и “Гео Милев” смяната на гумите се покачва до диапазона 40-50 евро. Най-скъпа е услугата в южните квартали и “Студентски град”, където е между 45 и 60 евро, а в “Манастирски ливади” цената скача до 65 евро.

Тези, които нямат време да висят с часове по опашки, ползват и услугите на мобилен сервиз, където цените за смяна на гуми са до 70 евро, но има 10 евро надценка за пристигане на адрес.

Почти двойно се качва цената, ако оставите зимните гуми на хотел

до следващата смяна. За тази услуга сервизите вземат най-често между 25 и 45 евро в зависимост от размера на колелата.

Най-евтино около София е в Елин Пелин и Перник, където може да се намерят цени за смяна на зимните гуми с летни в диапазона 30-40 евро за комплект.

В другите големи градове тарифите са сходни с тези в София, в повечето случаи - с около 5 евро по-евтини.

Най-изгодно е да се сменят гумите в Северозапада, стига да съчетаете пътуването си дотам от столицата с друг повод заради солените цени на горивото, които ще изядат спестеното от демонтажа.

Във Видин, Лом и Монтана стандартинте цени в гумаджийниците са в диапазона 20-30 евро на комплект. Подобни са цените и в Шумен, Плевен и Разград. Така в малките населени места цената за смяна на гумите може да е с 50 процента по-изгодна от тази в столицата.

Четири нови от масови модели струват с 40 евро отгоре, за премиум клас поскъпването е до 70 евро

При летните гуми през пролетта на 2026 г. има увеличение на цените, но е по-скоро умерено и в рамките на очакваното. При водещите големи вносители в момента варират силно според размера и класа - от около 50-60 евро за бюджетни гуми в масовия размер 195/65 R15 до над 150-200 евро за премиум модели с по-големи джанти.

Сравнението с пролетта на 2025 г. показва увеличение между 5 и 12% при сходни модели и размери. Основните причини не са само валутната промяна, а комбинация от фактори, като по-скъпи суровини, транспортни разходи и по-високи складови цени в Европа.

В бюджетния сегмент увеличението е най-слабо, тъй като конкуренцията между азиатските производители остава силна. При средния клас поскъпването е по-осезаемо, а при премиум марките новите тарифити идва заради глобалната инфлация и по-скъпите технологии.

При средния и при най-масовия клас гуми увеличението спрямо миналата година е с около 10 евро на бройка, или общо 40 евро за комплект от 4 гуми. В премиум класа вече има поскъпване от 15-17 евро на гума или 60-70 евро отгоре за комплект.

Съществена роля за цените играят и сезонните промоции. Търговци традиционно предлагат намаления преди активния сезон, което частично компенсира увеличенията. Това означава, че внимателните купувачи могат да намерят цени близки до миналогодишните, но само при ранна покупка.

Общата картина показва, че пазарът на гуми в България през 2026 г. се движи към постепенно поскъпване, но без резки скокове. Въвеждането на еврото не е довело до драматични промени, а по-скоро е ускорило вече съществуващи тенденции.

Очакванията на експертите са, че през следващите години цените ще продължат да растат плавно, особено при премиум сегмента и услугите.

