Протест на фирми за пътна помощ, но държавата е категорична: Няма да има безплатно репатриране (Обзор)

За преместване на пострадали на пътя автомобили се плаща от 100 до над 1000 евро

Просъществувалото само няколко месеца безплатно репатриране на пострадали на пътя автомобили до безопасна точка е прекратено по мое разпореждане. Това каза регионалният министър Николай Найденов по повод протест на фирми за пътна помощ, организиран в четвъртък сутринта на околовръстното шосе на София край изхода за Казичене.

“Разпоредил съм да се спре изплащането на суми по услугата към фирмите, които имат договори за текущ ремонт и поддържане на пътища. Дейността

ще бъде оставена на свободния пазар

Издадени са писмени указания до всички областни пътни управления и “Автомагистрали” ЕАД да не изискват и да не подават заявки за подобна безплатна услуга”, каза министърът на съвместна пресконференция с представители на бранша. Това са фирмите, които протестираха миналата седмица, че са изтласкани от този бизнес и той е монополизиран.

Конфликтът започна през октомври м.г., когато АПИ възложи на фирмите за пътно поддържане да създадат безопасни точки край пътищата, до които катастрофиралите превозни средства, които не могат да се движат на собствен ход, да бъдат репатрирани. Оттам нататък е грижа на пострадалия и на неговия застраховател превозът до сервиз. За първоначалното репатриране обаче държавата е платила от октомври досега към 5 млн. евро.

Бившият шеф на АПИ инж. Йордан Вълчев каза в интервю за “24 часа”, че това е направено по настояване на полицията с цел пътищата да се разчистват по-бързо след катастрофи.

Обяснението на министър Найденов в четвъртък бе почти същото: “Миналото лято чрез вкарване на допълнителна клауза в договорите за текущ ремонт и поддръжка към АПИ и

под натиск на тогавашната Главна дирекция “Полиция”,

се е стигнало до тази услуга. Така АПИ бих казал, че е била подхлъзната в неприсъща за нея дейност”, каза министърът.

“Нашите стъпки са да върнем свободния пазар на услугата и да дадем решение за нейното подобряване. АПИ е агенция за строене и поддържане на пътища и услугите за пътна помощ не са присъща дейност”, обобщи Найденов.

Премахването на безплатната услуга връща старата практика, при която, след като приключат огледът на катастрофата и следствените действия, собствениците на пострадалите возила са длъжни да ги отстранят незабавно от пътя. Ако в застраховката на колата няма клауза за безплатно репатриране, собственикът плаща суми, които започват от 100 евро за леките коли и стигат до над 1000 евро за камиони и композиции от камиони. Това е само за качването на возилото на репатрак, отделно се плаща и за всеки километър, както и за по-сложните операции.