Фалитите в Германия достигнаха най-високото си ниво от над 20 години

Фалитите в Германия са достигнали най-високото си ниво от над 20 години през първото тримесечие на 2026 г., като 4573 компании са обявили несъстоятелност между януари и март, според данни на водещ икономически институт, публикувани днес и цитирани от ДПА.

За последен път броят на фалитите е бил по-висок през третото тримесечие на 2005 г., когато са регистрирани 4771 банкрута, според официални данни.

Институтът за икономически изследвания Хале (Halle Institute for Economic Research - IWH), който публикува данните за 2026 г., отбеляза, че те са над нивото, наблюдавано по време на финансовата криза през 2009 г.

Равнището на обявилите несъстоятелност компании нараства изненадващо през март - със 71 на сто в сравнение със средното за този месец ниво през годините отпреди пандемията - от 2016 до 2019 г., съобщиха от института.

Миналият месец фалитите в строителния сектор и търговията на дребно в Германия са достигнали рекордно високо ниво, според данните на Института за икономически изследвания Хале.

Въпреки ръста на фалитите по-малко служители са били засегнати през март в сравнение с февруари и март миналата година, съобщи институтът, обяснявайки, че скокът на обявилите несъстоятелност компании в началото на годината се дължи основно на по-малките компании.

Икономическият институт очаква нивото на банкрутите в страната да остане високо през второто тримесечие, като ключовите показатели не дават много основания за оптимизъм, според Щефен Мюлер, ръководител на подразделението за проучване на несъстоятелността в института. „Възможно е много високите данни от март да се повторят", каза той, цитиран от БТА.

През цялата 2025 г. обявените корпоративни фалити в Германия са достигнали най-високото си ниво от 2005 г., според института Хале.