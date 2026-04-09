Индексите на Уолстрийт се отправиха надолу

Основните индекси на Уолстрийт се отправиха надолу в днешната ранна търговия. Инвеститорите остават предпазливи на фона на появилите се признаци на напрежение между САЩ и Иран въпреки договореното примирие между тях, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Въздействие върху пазарните нагласи оказват и най-новите данни за Индекса на цените на личните потребителски разходи (PCE) в САЩ, които като цяло отговарят на очакванията, но не дават достатъчно сигнали за намеренията на Управлението за федерален резерв.

Промишленият индексът Dow Jones Industrial Average се понижи 0,21 на сто до 47 809,2 пункта към 17:21 часа бълг. време.

По-широкият S&P 500 отстъпи с 0,18 на сто до 6770,5 пункта, а технологичният Nasdaq Composite отбеляза спад с 0,33 на сто до ниво 22 559,429 пункта.

Междувременно цените на петрола се повишиха след вчерашния рязък спад. Към 16:50 часа бълг. време фючърсите на сорта Брент наддадоха с 3,5 на сто до 98 долара за барел, а на американския лек суров петрол (WTI) - с 5,3 на сто, като барел се търгува за 99,41 долара.