Реформи в 5 области ни препоръчват от ОИСР

Реформи в пет области препоръчват на България от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в своя доклад „Основи за растеж и конкурентоспособност 2026“, насочен към всички членуващи в Организацията държави и такива, които са нейни партньори. Сферите са образование, пазар на труда с акцент уменията на работната сила, конкуренция, корупция и енергетика.

В частта за България от ОИСР препоръчват на страната да подобри качеството на образованието и по-широко участие на възрастни хора в образователни и обучителни програми. Подобни мерки, според авторите на доклада, биха могли да допринесат за повишаване на квалификацията на служителите и за постигане на съответствие между техните умения с изискванията на работодателите.

Намаляването на регулаторните пречки пред конкуренцията и борбата с корупцията, съпътствана с по-добра ефективност на правосъдната система, биха стимулирали инвестиционните потоци към България и повишили производителността посредством по-ефективно разпределение на ресурсите, се изтъква в доклада.

В него пише още, че преходът от производство на електроенергия от въглища, но без той да е за сметка на енергийната сигурност, ще насърчи на свой ред инвестициите във възобновяема енергия и свързаната с нея инфраструктура.

В частта за България се посочва още, че икономическото сближаване на страната с по-напредналите икономики в ОИСР се ускорява през последните години, като процесът е движен основно от ръста при отработените часове. Въпреки това застаряващото население и емиграция действат като противотежест на растежа. Принос за ниската производителност на труда у нас имат и ниските капиталови запаси спрямо страните от ОИСР, съотнесени както към брутния вътрешен продукт (БВП), така и към населението, се посочва в доклада, цитиран от БТА.