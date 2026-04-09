Николай Найденов: Пътната помощ е работа на свободния бизнес

„Агенция „Пътна инфраструктура" е стопанин на републиканските пътища и трябва да ги строи и поддържа безопасни, но не и да се занимава с транспортни услуги. Необходимо е да има ясни правила и ред за осигуряване на безопасността на пътя. Пътната помощ е работа на свободния бизнес."

Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов. Той се срещна с представители на Асоциацията на собствениците на специализирана пътна помощ в България.

По време на срещата бе обсъдена възможността за създаване на работна група с експерти от различни институции и представители на бранш Пътна помощ, която да разгледа и разработи механизъм за предоставянето на специализирана помощ на пътя. Идеята е наред с осигуряването на безопасността на пътя да има равнопоставеност и пазарни правила при предоставянето на пътна помощ, съобщиха от пресцентъра на министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Министърът пое ангажимент да бъдат проучени практиките и опита в другите европейски страни по въпроса.

По-рано днес регионалният министър проведе среща и с други представители на фирми за пътна помощ, които се разграничиха от Асоциацията на собствениците на специализирана пътна помощ в България.

Пред тях той също изрази позиция, че трябва да спре плащането на средства за осъществяване на услугата „безплатна пътна помощ" на фирмите за текущ ремонт и поддръжка на републиканските пътища. По думите му трябва да има свободен пазар на услугата и да се дадат решения за нейното подобряване.

„Не е работа на държавата да казва на частния бизнес кой да оказва пътна помощ. Нашето общество не може да бъде заложник на частни интереси. Ще бъдем безкомпромисни и ще върна свободните пазарни отношения", беше категоричен министърът.