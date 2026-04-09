Фонд „Земеделие“ изплати с месец по-рано над 7,5 млн. евро на 6313 бенефициери

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати с месец по-рано над 7,5 млн. евро (7 596 776 евро) на 6313 бенефициери, подали заявления по интервенцията „Плащания за малки земеделски стопани“ (ДЗС), включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. Ставката, по която е преведена финансовата помощ, е в размер на 1250 евро и е разписана в Заповед на министъра на земеделието и храните, съобщиха от Фонда.

Интервенцията „Плащания за малки земеделски стопани“ е опростена алтернатива за плащане на земеделски стопани, предоставяна при облекчени административни условия. Подкрепата заменя подпомагането по интервенциите за директни плащания и се заявява вместо тях. Тази сума има по-голяма добавена стойност за фермерите, посочват от ДФЗ, цитирани от БТА.

За да се възползват от целевата помощ, бенефициерите са задължени да изпълняват минималните изисквания за получаване на директни плащания и подлежат на опростена система за контрол, свързана с изискванията за спазване на предварителните условия.

От ДФ „Земеделие“ припомнят, че в изпълнение на разпоредбите на приложимото законодателство от изплатените суми са удържани и средствата в размер на 1,5 на сто от сумата за подпомагане, които представляват приноса на всеки земеделски стопанин към Взаимоспомагателния фонд.

БТА припомня, че вчера над 44 000 земеделски стопани получиха по сметките си 76,5 млн. евро (76 463 242 евро) по интервенцията „Основно подпомагане на доходите за устойчивост“ (ОПДУ) за Кампания 2025. Плащането беше извършено предсрочно – преди заложените срокове в индикативния график. Ускоряването на плащанията е резултат от целенасочени действия за стабилизиране на сектора в критичен момент.