Европейските борси закриха предимно със спадове

Предимно с понижение завърши днешната търговия на водещите европейски фондови пазари. Инвеститорите остават предпазливи относно крехкото примирие между САЩ и Иран и неговите последици за цените на петрола и глобалната инфлация, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Във Франкфурт DAX се понижи с 1,14 на сто до 23 806,99 пункта.

Парижкият CAC 40 е надолу с 0,22 на сто до 8245,8 пункта.

Лондонският FTSE 100 изтри 0,05 на сто до 10 603,48 пункта.

В Милано индексът FTSE MIB обаче се противопостави на тенденцията на спад, като нарасна с 0,5 на сто до 47 327,99 пункта.

Паневропейският Stoxx Europe 600 губи 0,15 на сто до ниво 612,69 пункта.

Компаниите от промишленият сектор днес поевтиняха средно с 0,5 на сто. Акциите на германския концерн "Сименс" (Siemens) изтриха с 2,1 на сто от стойността си, а на "Еърбъс" (Airbus) - 2,5 на сто.