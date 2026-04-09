Икономическият съветник на Белия дом прогнозира: Кевин Уорш ще оглави Федералния резрев

Икономическият съветник на Белия дом Кевин Хасет е уверен, че Кевин Уорш ще поеме поста на президент на Управлението за федерален резрев (УФР) през май и не очаква настоящият ръководител Джером Пауъл да остане в управителния съвет на институцията, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В края на януари президентът на САЩ Доналд Тръмп избра Кевин Уорш за следващ президент на УФР, след като мандатът на настоящия ръководител Джером Пауъл изтече през май.

В интервю за „Фокс Бизнес Нетуърк“, излъчено днес, Хасет заяви, че е „напълно уверен", че Кевин Уорш ще наследи на поста Пауъл, добавяйки, че според него "изслушването за потвърждаване на кандидатурата на Уорш е напът да започне идната седмица".

Хасет, който е председател на Националния икономически съвет в Белия дом, смята, че Пауъл е сигнализирал, че ще напусне централната банка, веднага щом бъде избран нов нейн президент.

„(Пауъл) наистина даде да се разбере, че веднага щом има потвърден председател, ще се оттегли, и това е правилното нещо, което трябва да направи“, каза още той.

Хасет коментира и двуседмичното примирие между САЩ и Иран и евентуалните ефекти за световния петролен пазар, произтичащи от него.

„Имаме споразумение (с) иранците, че ще отворят Ормузкия проток и че ще имаме прекратяване на огъня“, каза Хасет и допълни, че властите в Иран са поели ангажимент "да започнат да пропускат много повече кораби" през морския маршрут, който е ключов за превоза на суров петрол.

„Ще наблюдаваме как се развива ситуацията, независимо дали това е вярно или не, като се има предвид факта, че ако дори един от тези големи танкери премине, това са 2 милиона барела. Така че това е огромна част от това, което липсва (на пазара на петрол - бел. ред.)“, отбеляза той.

По думите му „ако протокът бъде отворен, нещата могат да се върнат към нормалност много скоро“.

Хасет отбеляза също, че страните от Азия изпитват сериозни трудности, тъй като количествата петрол, с които разполагат, се изчерпват.

Американските власти водят „разговори със съюзници за гарантирано снабдяване с американски петрол“, съобщи още Кевин Хасет.