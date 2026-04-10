Стармър и Тръмп обсъдили отварянето на Ормузкия проток възможно най-бързо

Британският премиер Киър Стармър е разговарял по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп относно необходимостта от план за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток възможно най-бързо след прекратяването на огъня между САЩ и Иран, съобщи „Даунинг стрийт“, предаде Ройтерс.

Стармър е обсъдил с Тръмп усилията на Обединеното кралство да събере партньори за постигане на „жизнеспособен план“ за възстановяване на свободата на корабоплаване в този воден път, пише БТА.

„Двамата лидери се съгласиха, че след като вече има прекратяване на огъня и договореност за отваряне на протока, трябва да се премине към следващия етап – намиране на решение“, се казва в изявлението.

„Лидерите обсъдиха необходимостта от практичен план за възможно най-бързо възобновяване на корабоплаването“, съобщиха от „Даунинг стрийт“, като добавиха, че Тръмп и Стармър ще разговарят отново скоро.