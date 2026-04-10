Парламентът на Венецуела прие на второ четене нов закон за минната индустрия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Парламентът на Венецуела прие под натиска на САЩ на второ четене нов закон за минната индустрия, който отваря вратата за чуждестранни инвеститори за експлоатацията на огромните ресурси на страната, предадоха световните агенции.

„Второто четене на проекта на закон за мините се обявява за единодушно прието“, заяви председателят на парламента Хорхе Родригес.

Временно изпълняващата длъжността президентка на Венецуела Делси Родригес обяви няколко седмици след свалянето от власт на Николас, че ще бъде извършена реформа на законодателството за въглеводородите, която ще предостави гаранции за частни инвестиции и ще промени държавния модел, създаден при покойния социалистически президент Уго Чавес (1999–2013).

Известна с най-големите си петролни резерви в света, Венецуела е също така богата на злато, диаманти, боксит и колтан. Дейността в този сектор е концентрирана основно в територия от 112 000 кв. км, наречена „Минна дъга“, пише БТА.

Банди, а в някои зони и колумбийски партизански формирования, контролират цели части от минните райони, което според очевидци става със съгласието на силите за сигурност, припомня Франс прес.