ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гърция посреща Великден с удължено работно време и...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22639994 www.24chasa.bg

Парламентът на Венецуела прие на второ четене нов закон за минната индустрия

852
Делси Родригес СНИМКА: Екс/ @clarincom

Парламентът на Венецуела прие под натиска на САЩ на второ четене нов закон за минната индустрия, който отваря вратата за чуждестранни инвеститори за експлоатацията на огромните ресурси на страната, предадоха световните агенции.

„Второто четене на проекта на закон за мините се обявява за единодушно прието“, заяви председателят на парламента Хорхе Родригес.

Временно изпълняващата длъжността президентка на Венецуела Делси Родригес обяви няколко седмици след свалянето от власт на Николас, че ще бъде извършена реформа на законодателството за въглеводородите, която ще предостави гаранции за частни инвестиции и ще промени държавния модел, създаден при покойния социалистически президент Уго Чавес (1999–2013).

Известна с най-големите си петролни резерви в света, Венецуела е също така богата на злато, диаманти, боксит и колтан. Дейността в този сектор е концентрирана основно в територия от 112 000 кв. км, наречена „Минна дъга“, пише БТА.

Банди, а в някои зони и колумбийски партизански формирования, контролират цели части от минните райони, което според очевидци става със съгласието на силите за сигурност, припомня Франс прес.

 

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

“24 часа” превзе Гербовата зала с емоция като за първи брой след 4438 г. трудов стаж (Видео, обзор)