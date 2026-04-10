Атаките по енергийни обекти в Саудитска Арабия свиват производствения капацитет с около 600 хил. барела дневно

Атаките срещу енергийни съоръжения в Саудитска Арабия са намалили петролния производствен капацитет на кралството с около 600 000 барела на ден и пропускателния капацитет на тръбопровода Изток–Запад с около 700 000 барела дневно, съобщиха държавната информационна агенция СПА и Ройтерс, позовавайки се на официален източник от саудитското министерство на енергетиката.

Атаките, включително предишни удари по някои съоръжения, са нарушили работата на ключови обекти за добив на петрол и газ, за рафиниране, на нефтохимически предприятия и на електропроизводството в Рияд, в Източната провинция и в индустриалния град Янбу, съобщи БТА.

От началото на американско-израелската война с Иран Саудитска Арабия е била атакувана със стотици ирански ракети и дронове, повечето от които са били прехванати, съобщават властите. Техеран нанесе удари и по Израел и арабските държави от Персийския залив, в които има американски военни бази.

Една от помпените станции на тръбопровода Изток–Запад е била ударена, което е намалило капацитета му с около 700 000 барела на ден. Това е основен маршрут за снабдяване на световните пазари.

Петролното находище Манифа също е било засегнато, намалявайки капацитета с около 300 000 барела дневно, а предишна атака срещу съоръжението Хурайс е намалила капацитета с още 300 000 барела дневно, което води до общ спад от около 600 000 барела на ден.

Атаките са засегнали и големи рафинерии, включително в Джубайл, в Рас Танура, в Янбу и в Рияд, което директно влияе върху износа на рафинирани продукти за световните пазари.

Преработвателни съоръжения в Джуайма също са били засегнати от пожари, което е повлияло на износа въглеводороди.

Саудитска Арабия, най-големият износител на петрол в света, играе централна роля на глобалните пазари, а продължителни смущения могат да доведат до недостиг и колебания в цените.

СПА отбелязва, че вече е изчерпана значителна част от оперативните и аварийните резерви на монархията, което ограничава възможността да се компенсира недостига.