Кабинният персонал на германската авиокомпания "Луфтханза" започна стачка

"Луфтханза" СНИМКА: Пиксабей

Кабинният персонал на германската авиокомпания "Луфтханза" започна стачка в полунощ, предаде ДПА, като се позова на синдикален говорител.

Около 20 000 стюарди и стюардеси са призовани да не работят до 22 ч. днес централно европейско време (23 ч. българско време).

Това е третата голяма стачка тази година в най-голямата германска авиокомпания след две вълни от стачни действия на пилоти, припомня БТА.

"Луфтханза" обяви мерки за справяне със ситуацията, но вече предварително е отменила стотици полети.

Стачката засяга и регионалното дъщерно дружество на компанията "Сини лайн".

