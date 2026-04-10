Всички търговски обекти в Албания трябва да са с ПОС терминал до 30 май 2026 г.

Албанската Главна данъчна дирекция информира, че всички търговски обекти в Албания трябва задължително да бъдат оборудвани с ПОС терминал до 30 май 2026 г., предаде АТА.

Според данъчната дирекция това задължение се отнася до места за настаняване, обекти от културното наследство, транспортните услуги, институциите и публичните дружества с държавен капитал, пише БТА.

Използването на ПОС терминали цели предоставянето на по-качествена и бърза услуга за клиентите, по-лесно плащане и повишаване на прозрачността на трансакциите, пише АТА.

От Главна данъчна дирекция съобщиха, че въвеждането на възможност за плащане с карта се очаква да допринесе и за формализирането и укрепването на туристическия сектор, като подпомогне подобряването на бизнес климата в страната.

