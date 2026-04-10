Сградата на БТА е осветена в червено за Разпети петък, символизирайки пролятата кръв на Христос на кръста

Фасадата на сградата на Българската телеграфна агенция (БТА) е осветена в червено за Разпети петък, символизирайки пролятата кръв на Христос на кръста. Тази и следващата нощ тя ще продължи да свети в червен цвят. 

На Великден и през Светлата седмица (от 11 до 19 април) сградата ще свети в бяло - цвета на Възкресението Христово.

На официални и традиционни български празници, на знакови дати и събития, както и на празници на организации, в които България членува, фасадата на сградата на БТА се осветява в подходящи за съответния празник или ден цветове и форми. За първи път сградата беше осветена на 16 февруари 2025 г., когато агенцията отбеляза своята 127-ма годишнина.

На 1март, когато отбелязваме Баба Марта, фасадата на БТА беше осветена в бяло и червено.

На 3 март по случай националния празник на страната, сградата на БТА беше осветена в цветовете на българския трибагреник.

По повод Първа пролет фасадата на сградата на БТА отново бе осветена в зелено.

На 28 март светлините изгаснаха за един час – от 20:30 до 21:30 ч., когато агенцията се включи в глобалната инициатива „Часът на Земята“.

На Цветница фасадата на сградата на БТА отново беше осветена в зелено. 

