2,7% инфлация в Германия през март след поскъпването на енергията

Потребителските цени в Германия са се повишили с 2,7 на сто на годишна база през март, сочат окончателните данни на Федералната статистическа служба (Дестатис), които потвърждават предварителната оценка. Това е най-високото ниво на инфлация от януари 2024 година, предаде БТА.

За сравнение, инфлацията в страната бе 1,9 на сто през февруари и 2,1 на сто през януари тази година.

Основен фактор за ускоряването на инфлацията са рязко повишените цени на енергията вследствие на конфликта в Близкия изток. „Особено горивата и мазутът поскъпнаха значително за потребителите от началото на войната в Иран", заяви председателят на Дестатис Рут Бранд.

Цените на енергийните продукти през март са се увеличили с 7,2 на сто на годишна база. Това е първото им поскъпване спрямо същия месец на предходната година от декември 2023 година насам, след като през февруари беше отчетен спад от 1,9 на сто.

Най-силен ръст се наблюдава при горивата, които са поскъпнали с около 20 на сто спрямо март 2025 година. Цените на лекото мазутно гориво са се увеличили с 44,4 на сто. Според статистическата служба тези значителни повишения се дължат основно на военните действия в Близкия изток и отражението им върху световните пазари на петрол.

Въпреки това разходите за енергия за домакинствата като цяло остават по-ниски на годишна база, като през март са били с 1,2 на сто под нивата от година по-рано. Това се дължи на поевтиняването на електроенергията с 4,5 на сто, природния газ – с 2,9 на сто, и централното отопление – с 1,2 на сто. От Дестатис отбелязват, че влияние оказват и предприетите от германското правителство мерки, включително намалени такси за преносната мрежа и премахване на таксата за газовите хранилища.

Цените на хранителните продукти са се повишили с 0,9 на сто на годишна база, като ръстът се забавя спрямо отчетеното увеличение от 1,1 на сто през февруари.

На месечна база потребителските цени в Германия са се увеличили с 1,1 на сто през март 2026 година.