Еврото остава стабилно в междубанковата търговия

Еврото остава без съществена промяна днес въпреки крехкото примирие във войната в Иран. В сутрешната междубанкова търговия общата европейска валута се разменяше за 1,1689 щатски долара, което представлява понижение от 0,1 на сто, предаде БТА. Ден по-рано Европейската централна банка определи референтен курс от 1,1685 долара за евро, което поставя стойността на долара на 0,8555 евро, предаде ДПА. Спрямо франка единната европейска валута отстъпва с 0,2 на сто, а спрямо лирата – минимално с 0,03 на сто.

След обявяването на двуседмичното примирие в Иран в сряда еврото временно се повиши над равнището от 1,17 долара, но впоследствие се върна към по-ниски стойности.

Очаква се в пакистанската столица Исламабад да започнат преки преговори между САЩ и Иран с цел прекратяване на конфликта, започнал в края на февруари с атаки на САЩ и Израел срещу Иран.

Американският президент Доналд Тръмп критикува Техеран за действията му по отношение на отварянето на стратегическия Ормузки проток, като се позова на информации, че Иран изисква такси от танкерите за преминаване. В същото време Израел продължава военните си действия срещу позиции на проиранската групировка „Хизбула" в Ливан.

Иран блокира протока в отговор на атаките, което временно прекъсна транспорта на петрол и втечнен природен газ от Персийския залив. Това доведе до рязко повишение на цените на енергийните ресурси на световните пазари, последвано от спад след обявяването на примирието.