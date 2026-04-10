Производствените цени в Китай нараснаха за първи път от над 3 години

Производствените цени в Китай са се повишили през март за първи път от повече от три години, сочат данни на Националната статистическа служба, цитирани от Ройтерс.

Индексът на производствените цени (PPI) е нараснал с 0,5 на сто на годишна база, с което приключва продължилата 41 месеца тенденция на спад, предаде БТА. Анализатори, анкетирани от Ройтерс, очакваха повишение от 0,4 на сто. Ръстът се обяснява с увеличените разходи за внос на фона на кризата в Близкия изток.

В същото време потребителските цени в Китай са се повишили по-слабо от очакваното. Индексът на потребителските цени (CPI) е нараснал с 1,0 на сто на годишна база през март при 1,3 на сто през февруари. Пазарните очаквания бяха за ръст от 1,2 на сто. На месечна база потребителските цени са се понижили с 0,7 на сто при очакван спад от 0,2 на сто, след увеличение от 1,0 на сто през февруари.

Цените на хранителните продукти са се повишили с 0,3 на сто на годишна база, докато при останалите стоки е отчетен ръст от 1,2 на сто.