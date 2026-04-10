Проф. Захари Захариев: Китайското ръководство стимулира градивния диалог със световните икономически и политически кръгове

В ексклузивно видео интервю за КМГ Председателят на Българската национална асоциация „Един пояс, един път" проф. Захари Захариев анонсира предстоящите инициативи в България и в Китай до края на годината, които асоциацията ще организира, съвместно с китайски партньори. „В някои от тях ще се включи като партньор и Китайската медийна група, което ще допринесе за по-добрата информираност, както на по-широк кръг участници в събитията, така и на международната общественост в Китай, в България и в много европейски страни", категоричен е професорът. Той се спира конкретно на всяко от събитията, по важните от които са българо-китайски туристически форум, съвместна международна българо-китайско-европейска икономическа и политическа среща, втора среща на побратимените градове и области от Китай и България, гостуване на Пекинската опера и на Филхармонията от град Нинбо в София, организиране на съвместни изложби на известни китайски и български художници, няколко събития, свързани с взаимно представяне на културно-историческото наследство на Китай, България и Европа под мотото „Златните съкровища на Европа и Китай" и други. Важно място в разговора отделяме на предстоящия форум, организиран от ЦК на ККП по повод 105-годишнаната от създаването на партията. Проф. Захариев ще вземе участие във форума със свое изказване пред присъстващите участници и представители на ръководството на ККП.