БВП на националните високотехнологични зони в Китай е 20 трлн. юана през 2025 г.

КМГ

Снимка: Китайска медийна група

Общият брой на националните високотехнологични зони в Китай е достигнал 179 и те са се утвърдили като ключова платформа за задълбочена интеграция между научно-технологичните и индустриалните иновации, както и като основна база за развитие на високотехнологичните индустрии, съобщиха от Министерството на промишлеността и информационните технологии, съобщава КМГ.

През 2025 г. брутният вътрешен продукт, създаден в тези зони, е достигнал 20,4 трилиона юана, което представлява 14,5% от националния.

Данните показват още, че индустриалната добавена стойност в рамките на високотехнологичните зони е надхвърлила 10 трилиона юана, или 24,1% от общата за страната.

Същевременно външнотърговската дейност е запазила стабилен растеж, като общият обем на вноса и износа на стоки и услуги е достигнал 9,8 трилиона юана.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

