Николоски: Проблемът с България може да се реши за...

COSCO обяви, че няма планове за връщане към транзит през Ормузкия проток

Снимка: Китайска медийна група

Китайската контейнерна компания COSCO Shipping Holdings Co заяви в четвъртък, че напрежението в Близкия изток засега оказва ограничено въздействие върху приходите ѝ и че няма непосредствени планове да възобнови преминаването на нейни кораби през Ормузкия проток, съобщава КМГ.

Изявлението бе направено по време на представянето на годишните резултати на компанията за 2025 г., в отговор на въпроси от инвеститори относно възможното влияние на регионалното напрежение върху тарифите за превоз и печалбите през 2026 г., както и за евентуални планове за действие при извънредни ситуации.

По думите на секретаря на борда Сяо Дзюнгуан, цитиран на сайта на Шанхайската фондова борса, капацитетът на контейнерните превози по маршрути, свързани с Близкия изток, представлява сравнително малък дял от глобалния обем, а разпространението на ефектите от напрежението остава ограничено. Делът на приходите на COSCO от тези маршрути също е малък, поради което общото влияние върху финансовите резултати към момента е незначително.

Компанията посочва, че част от корабните оператори все още не са възобновили резервациите за маршрути към Близкия изток. На 4 март COSCO временно спря новите резервации за такива направления, но на 25 март актуализира регионалните си услуги и възобнови резервациите за стандартни контейнери от Далечния изток към страни като Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Бахрейн, Катар, Кувейт, Ирак и Оман чрез мултимодални транспортни решения.

Търсенето постепенно се възстановява, но заради продължаващата несигурност в региона условията за резервации и реалните доставки могат да се променят, предупреди Сяо. „Засега компанията няма планове да възобнови транзита през Ормузкия проток", подчерта той.

Четете още

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Икономика

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

“24 часа” превзе Гербовата зала с емоция като за първи брой след 4438 г. трудов стаж (Видео, обзор)