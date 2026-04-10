Китай ще насърчава висококачественото развитие на електронната търговия в подкрепа на реалната икономика

КМГ

1284
Снимка: Китайска медийна група

Министерството на търговията на Китай обяви нови мерки за насърчаване на висококачественото развитие на електронната търговия, чиято цел е по-добро обслужване на реалната икономика, съобщава КМГ.

Говорителят на министерството Хъ Ядун заяви, че те ще стимулират вътрешната динамика на сектора, ще отключат иновационния му потенциал и ще засилят отвореността му, така че той да допринася по-ефективно за реалната икономика.

По думите му електронната търговия е важна част от дигиталната икономика, характеризираща се с бързо развитие, висока иновативност и широко приложение. Китай вече 13 поредни години е най-големият пазар за онлайн търговия в света, изтъкна говорителят.

В бъдеще страната ще разширява отвореността и международното сътрудничество, ще се стреми към съответствие с високите международни стандарти в търговията и ще засили пилотните инициативи и експерименталните политики в сектора, допълни Хъ Ядун.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

