Египет ще изкупи от Кипър целия добив от газовото находище „Афродита" в Средиземно море.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Египет се е съгласил да изкупи целия добив от газовото находище „Афродита", което се намира в изключителната икономическа зона на Кипър в Средиземно море, след като находището започне производство, съобщиха международни медии в четвъртък, цитирани от електронното издание на „Сайпръс мейл".

Според Блумбърг израелската „Нюмед Енърджи" (Newmed Energy LP) – която притежава дял в проекта – е публикувала изявление във връзка с тази новина на фондовата борса в Тел Авив, съобщи БТА. Израелската компания е заявила, че консорциумът „Афродита" – включващ още енергийните компании „Шеврон" (Chevron) и „Шел" (Shell Plc) – се е споразумял и за рамка за разработване на газопреносна система край бреговете на Египет.

Въпреки че се очаква производството от находището „Афродита" да започне едва през 2031 г., от „Нюмед" каза, че Египет ще се възползва от всякакви допълнителни доставки, след като се превърна в нетен вносител на газ след рязко увеличение на търсенето и намаляващ добив от своите местни находища.

Закупуването на втечнен природен газ от страната се е увеличило, а тя продължава да е зависима от доставките по тръбопроводи от Израел, отбелязва изданието.

Според информацията Кайро и консорциума „Афродита" ще учредят компания, наречена „Афродита мидстрийм" (Aphrodite Midstream Co.), в Египет, за да внедрят газопреносната система край бреговете на страната.

„Нюмед" притежава 30-процентен дял в лиценза за „Афродита", докато „Шеврон" и „Шел" – по 35 процента.

Находището „Афродита" е открито през 2011 г. и съдържа приблизително 3,5 трилиона кубически фута добиваем газ, припомня „Сайпръс мейл".

В края на март тази година правителствата на Египет и Кипър подписаха рамково споразумение за развитието на „Афродита".