Производствените цени в Япония са се повишили с 2,6 на сто през март

Производствените цени в Япония са се повишили с 2,6 на сто на годишна база през март. СНИМКА: Pixabay

Ескалиращото напрежение в Близкия изток оказва влияние и върху Япония. Производствените цени там са се повишили с 2,6 на сто на годишна база през март, съобщи Японската централна банка, цитирана от Ройтерс. Анализаторите очакваха ръст от 2,4 на сто, след ревизирано увеличение от 2,1 на сто през февруари, предаде БТА.

На месечна база цените, които фирмите си начисляват взаимно за стоки и услуги, са се увеличили с 0,8 на сто при 0,1 на сто месец по-рано. Повишението се дължи основно на поскъпването на горивата, както и на химическите и металните продукти.

Индексът на цените на вноса, изчислен в йени, е нараснал с 7,9 на сто на годишна база през март при ревизирано увеличение от 2,7 на сто през предходния месец. Според анализатори засиленият ценови натиск може да подтикне централната банка към повишаване на лихвените проценти.

