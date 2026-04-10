Евростат: Търговският дефицит на ЕС с Китай достига близо 360 млрд. евро през 2025 г.

През 2025 г. Европейският съюз е изнесъл стоки за Китай на стойност 199,6 млрд. евро и е внесъл стоки за 559,4 млрд. евро, което води до търговски дефицит от 359,8 млрд. евро, сочат публикувани днес данни на европейската статистическа служба Евростат, предаде БТА.

На годишна база износът на ЕС за Китай е намалял с 6,5 на сто спрямо 2024 г., докато вносът е нараснал с 6,4 на сто. В по-дългосрочен план, спрямо 2015 г., износът се е увеличил с 37,1 на сто – от 145,6 млрд. евро, а вносът – с 89,0 на сто от 295,9 млрд. евро.

Данните показват, че машинните продукти са водещи в търговията между ЕС и Китай. Петте най-големи продуктови групи формират 59,8 на сто от общия износ на ЕС за Китай през 2025 г.

Най-голям дял има износът на машини, механични уреди и части – 45,3 млрд. евро или 22,7 на сто от общия износ. Следват електрическите машини, оборудване и аксесоари – 29,0 млрд. евро (14,5 на сто), както и превозни средства (без железопътен подвижен състав) – 16,4 млрд. евро (8,2 на сто).

Сред водещите експортни категории са още оптични, фотографски, медицински и прецизни инструменти – 15,1 млрд. евро (7,5 на сто), както и фармацевтични продукти – 13,6 млрд. евро (6,8 на сто).

При вноса от Китай петте най-големи категории съставляват 63,8 на сто от всички внесени стоки.

Най-голям дял заемат електрическите машини, оборудване и аксесоари – 164,9 млрд. евро или 29,5 на сто от общия внос. Следват машините и механичните уреди – 106,5 млрд. евро (19,0 на сто).

Сред останалите значими категории са органичните химикали – 34,1 млрд. евро (6,1 на сто), превозните средства (без железопътен транспорт) – 29,9 млрд. евро (5,4 на сто), както и мебели, осветителни тела, спално бельо, матраци и сглобяеми сгради – 21,3 млрд. евро (3,8 на сто).