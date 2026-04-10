Евростат: България отчита спад на услугите през януари на месечна база и лек ръст на годишна

Производството в сектора на услугите в България е намаляло с 1,4 на сто през януари 2026 г. спрямо декември 2025 г., сочат първите оценки на Евростат, публикувани днес. На годишна база е отчетен слаб ръст от 0,4 на сто.

Общо за Европейския съюз (ЕС) и еврозоната се наблюдава увеличение. През януари 2026 г. спрямо предходния месец производството на услуги е нараснало с 1,2 на сто в еврозоната и с 0,6 на сто в ЕС. През декември показателят е останал без промяна в еврозоната и се е увеличил с 0,4 на сто в ЕС, предаде БТА.

На годишна база, спрямо януари 2025 г., услугите са нараснали с 1,5 на сто в еврозоната и с 1,4 на сто в ЕС.

По сектори, в еврозоната през януари на месечна база най-значително увеличение е отчетено при информационните и комуникационните услуги – с 4,3 на сто. Ръст има още при транспорта и складирането – с 1,1 на сто, както и при дейностите, свързани с недвижими имоти – с 0,4 на сто и професионалните, научните и техническите дейности – с 0,2 на сто. Спад е регистриран при услугите по настаняване и хранене – с 0,7 на сто, както и при административните и спомагателните дейности – с 0,5 на сто.

В ЕС се отчита сходна картина – увеличение в сектора на информацията и комуникациите с 3,4 на сто и при транспорта и складирането с 0,4 на сто, докато при настаняването и храненето спадът е 0,7 на сто. Намаление има и при недвижимите имоти – с 1,0 на сто, както и при административните услуги – с 0,4 на сто.

Сред държавите членки най-голям месечен ръст е отчетен в Естония – с 22,1 на сто, следвана от Гърция – с 4,9 на сто, и Германия – с 2,9 на сто. Най-сериозен спад е регистриран в Румъния – с 10,6 на сто, Дания – с 5,2 на сто, и Полша – с 5,1 на сто.

На годишна база в еврозоната най-силен растеж се наблюдава при информационните и комуникационните услуги – с 6,6 на сто, както и при дейностите с недвижими имоти – с 1,2 на сто и професионалните услуги – с 0,9 на сто. Спад е отчетен при административните услуги – с 1,1 на сто и при хотелиерството и ресторантьорството – с 0,4 на сто.

В ЕС информационните и комуникационните услуги нарастват с 5,8 на сто, а транспортът и складирането – с 0,6 на сто. Намаление се отчита при административните услуги – с 0,9 на сто и при настаняването и храненето – с 0,3 на сто.

Сред страните с най-висок годишен ръст са Естония – с 20,0 на сто, Гърция – със 7,6 на сто и Словения – с 5,2 на сто. Най-големи спадове са регистрирани в Румъния – с 5,8 на сто, Унгария – с 5,3 на сто, и Люксембург – с 2,2 на сто.