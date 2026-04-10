Кристалина Георгиева: Гърция е една от най-добрите икономики в еврозоната

Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева класира Гърция сред най-добрите икономики в еврозоната, съобщава електронното издание "Тестивал".

Говорейки на събитие на МВФ преди пролетната среща, според изявление на Министерството на националната икономика и финансите, Георгиева отново се спря на напредъка на Гърция след дълговата криза от предходното десетилетие, отбелязвайки, че страната е типичен пример за успешно икономическо приспособяване.

Както подчерта ръководителят на МВФ, напредъкът, постигнат в Гърция, показва, че политическата воля и последователността в реформите могат да доведат до силно възстановяване и подобрени икономически резултати. Георгиева обърнала специално внимание на гръцкия министър на националната икономика и финанси Кириакос Пиеракакис, като посочи, че избирането му за председател на Еврогрупата укрепва имиджа на страната, който е надежден за нея.

Според ръководителя на МВФ, това развитие потвърждава, че Гърция вече има засилено присъствие в основата на европейските икономически решения и развития. Освен Гърция, Георгиева посочила и други страни, които бяха в епицентъра на кризата в еврозоната, като Ирландия и Португалия, като подчерта, че днес те са сред най-добре представящите се икономики в Европа.

„Те се озоваха в огромна криза, кризата в еврозоната. Много съм благодарен на нашите екипи в МВФ за работата, която Фондът свърши с тези страни. А вижте ги сега: те са сред най-добре представящите се икономики в Европа. И как успяха да го направят? Стискаш зъби, правиш трудните неща, водиш хората със себе си", каза тя.

В същия контекст ръководителят на МВФ подчерта, че успехът на тези страни се основава на решителността за трудни, но необходими реформи.