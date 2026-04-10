Туристическият сектор в Германия под натиск заради конфликта с Иран

Туристическият сектор в Германия е подложен на силен натиск вследствие на конфликта с Иран, показват данни на института „Ифо" (ifo), изпратени до редакцията на БТА.

Бизнес климатът за туристическите агенции и туроператорите се е влошил значително през март, като индексът е спаднал до минус 41,7 пункта спрямо минус 14,8 пункта през февруари. Компаниите отчитат по-негативна оценка за текущото си състояние, а очакванията им за следващите месеци също се влошават.

„Геополитическата ситуация води до висока степен на несигурност сред пътуващите и туристическите компании, особено при пътувания през държавите от Персийския залив в Близкия изток", заяви експертът от института Патрик Хьопнер, цитиран в прессъобщението.

След ескалацията на конфликта в края на февруари са издадени предупреждения за пътуване за ключови транзитни държави с големи авиационни хъбове в региона. По данни на Федералната статистическа служба на Германия около 2,7 милиона пътници, излитащи от германски летища, са пътували първоначално до Катар или Обединените арабски емирства през 2025 г., което представлява около 5,9 на сто от всички пътувания извън Европейския съюз.

Сред засегнатите дестинации са и Турция и Египет, които се намират в близост до конфликтния регион. През 2025 г. около 20,3 на сто от пътниците, пътуващи от Германия към държави извън ЕС, са избрали Турция, а 4,8 на сто – Египет.

Януари и февруари традиционно са най-силните месеци за резервации на ваканционни пътувания, но заради ситуацията много туристически агенции и туроператори са били принудени да отменят вече планирани пътувания към или през Близкия изток.

Проучванията на „Ифо" показват и нарастване на дела на компаниите, които очакват повишение на цените на туристическите услуги през следващите месеци. Сред причините са увеличените разходи за гориво, които вероятно ще оскъпят самолетните билети.

„Увеличението на инфлацията вероятно ще натовари бюджетите за пътувания на много туристи с напредването на годината", добави Хьопнер.