Производители от Добричко: Няма търсене на агнета преди Великден, хората нямат пари

„Нямаше пазар на агнета за Великден. Имаше проверки, затваряха кланици, това даде допълнително напрежение на пазара. Трудно продадохме агнетата. Налагаше се да се молим на кланиците да вземат животните. Няма търсене. Вкарват се агнета от съседните страни. На много овцевъди им останаха агнетата в региона", казва на Разпети петък Добромир Танков, който отглежда 450 овце-майки в село Чернооково. Тази година са се родили около 400 агнета, което, според него, е слабо. „Продадохме ги с триста зора", добавя той. „Цената на живо тегло е 5,50 евро. Друга година идват хора при мен за агнета, сега няма търсене, хората нямат пари. Дойдоха двама-трима приятели", казва още овцевъдът. Оплаква се, че и млякото няма приемлива цена – 87 евроцента за литър, като тази цена не се е променяла от пет години. „Всичко поскъпва – фураж, нафта, само изкупните цени за нашата продукция не мърдат. А за крайния потребител цените стават все по-високи", добавя с горчивина фермерът, който обаче не смята да намалява стадото.

„Козунаците тази година поскъпнаха с около 10-15 процента. Обикновен козунак от 500 грама струва 3,20 евро. Луксозните козунаци от 8,50 лева през м.г. сега струват 5,20 евро. В тях има белгийски шоколад, локум, стафиди, сушени плодове. Потреблението се усети в едва в четвъртък. Едва в последния момент хората започнаха да купуват козунаци", каза Николай Михайлов, собственик на баничарница в Добрич. „При закуските баниците се „държат", за тях има търсене. Купуват се и други закуски", добавя Михайлов.

„Изнасям яйцата за чужбина . Изкупната цена от производител у нас през последните 10 дни падна, а в магазините се качва", казва Николай Колев, който произвежда яйца в село Богдан. „Затова 6 ферми от страната – от Ямбол, Плевен, Русе, Търговище и др. направихме организация на производители „Български обединени птицевъци". Аз изнасям 90 процента от продукцията си, на вътрешния пазар почти не работя. Износът навън е на много добри цени. За вътрешния пазар продаваме на ниски цени, като мислим, че помагаме на хората за по-евтина стока, но тя стига при тях много поскъпнала. Затова се ориентирахме към износ..Изнасяме в Германия, Полша, Унгария, Румъния, Италия, Малта. Малки ферми също работят с нас.Всяка седмица изнасяме от 1 до 3 камиона яйца. Това е добре за българските производители, защото в Европа яйца няма, има търсене. Износът за нас е оцеляване, защото на вътрешния пазар спекулата е огромна, изнудват ни големите търговци, задържат потреблението, ограничават покупките, яйцата остават по нашите складове и ние се принуждаваме да продаваме на и под себестойност. В същото време българският пазар е залят от яйца, внос от Украйна", добавя производителят.