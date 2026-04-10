Това лято има 7% ръст на семейните пътувания и 1% ръст на ранните записвания

Министерството на туризма обсъди с представители на браншови организации, на летищните оператори и Комисията за защита на потребителите (КЗП) подготовката за летния сезон на фона на усложнената геополитическа обстановка в региона на Близкия изток. В разговорите участваха и туристическите аташета на Министерство на туризма в Полша, Германия и Турция. Акцент в разговорите беше поставен върху сигурността, защитата на потребителите и стабилността на туристическия сектор в страната.

„Важно е да имаме ясна картина за записванията, да чуем препоръките на бизнеса и да реагираме навреме. България трябва да бъде позиционирана като сигурна и предвидима дестинация за предстоящия летен сезон", заяви министърът на туризма Ирена Георгиева в началото на срещата. Тя подчерта, че в настоящата динамична международна обстановка страната ни има реален шанс да се утвърди като предпочитано място за туризъм.

По информация на бранша към момента България запазва стабилност с лек ръст на резервациите от около 1%, подкрепен основно от пазарите в Централна и Източна Европа. Наблюдава се положителна тенденция при семейните пътувания с ръст от около 7%, което очертава възможност страната ни да се позиционира по-силно в този сегмент. Полша остава сред най-стабилните пазари, като България се нарежда сред водещите дестинации и запазва конкурентно ценово предимство, а според туроператорите настоящата международна ситуация създава и допълнителни възможности за страната ни на фона на по-несигурни дестинации. В същото време се наблюдава натиск върху цените заради повишени транспортни разходи и известен застой в записванията през последните седмици, Сред основните предизвикателства в сектор туризъм остава и недостигът на работна ръка, като беше подчертано, че към момента няма забавяне в процедурите за краткосрочна заетост, но е необходимо допълнително улесняване на процесите.

Представители на бранша подчертаха, че вътрешният туризъм ще има ключова роля за стабилизиране на сезона и предложиха по-активна реклама за насърчаване на пътуванията на български туристи.

Участниците в срещата набелязаха поредица от мерки за справяне с маркираните от бранша предизвикателства, сред които мерки са провеждане на информационна кампания, насочена към потребителите, която да повиши информираността относно предимствата, правата и задълженията при организирани пътувания, провеждане на срещи с компании от застрахователния сектор за разработване на продукти, покриващи рискове при пътувания с по-широк обхват.

Временно изпълняващият длъжността председател на КЗП Александър Колячев поясни: „Работим добре и сме в непрекъсната комуникация с Министерството на туризма. Една кампания за повишаване на информираността на потребителите на организирани пътувания, съвместно с Министерството на туризма е полезна стъпка, защото вярваме, че информираният потребител е по-добре защитен".

В заключение министърът на туризма Ирена Георгиева заяви: "На фона на глобалната несигурност, България се подготвя с предварително координирани действия между институциите и бранша и излиза с ясна заявка за сигурност и качество в туристическия продукт за един успешен летен сезон".