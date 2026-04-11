Резките колебания на цените на суровия петрол влияят на зърнените култури на стоковите пазари

Тази седмица стоковите пазари се движат от един голям междупазарен фактор: резките колебания на суровия петрол и начина, по който тези движения се разпростират върху зърнените култури, особено царевицата и пшеницата. Това пишат в седмичния си анализ експертите от Софийската стокова борса, цитирани от БТА.

Пшеницата реагира на три неща едновременно: посоката на суровия петрол, времето в САЩ и експортното търсене. Когато цената на петрола e надолу, на пшеницата често се понижава с него. Когато рисковете от времето или опасенията за търговския поток се върнат, пшеницата може да се възстанови бързо. Фючърсите на хлебната пшеница с доставка в следващ месец на чикагската борса се търгуваха в диапазона 213-218 долара за тон, а тези на борсата „Юронекст" (Euronext) в Европа – между 231 и 234 долара за тон.

Царевицата се намира между стабилната енергийна подкрепа и низходящия ефект, когато суровият петрол отслабне. Връзката с биогоривото е важна, тъй като промените в петрола пряко влияят на икономиката на етанола и следователно на настроението за царевица. Фючърсите на царевицата с доставка в следващ месец на борсата в Чикаго се търгуваха в диапазона 176-178 долара за тон, а тези на „Юронекст" - между 239 и 241 долара за тон.

Захарта остава под натиск от страна на предлагането, особено Бразилия и по-широката перспектива за глобален излишък. Фючърсите на суровата захар в Ню Йорк се търгуваха на цени около 313-330 долара за тон, а тези на рафинираната в Лондон около 422-435 долара за тон.

На Софийската стокова борса се появиха нови оферти: за хлебна пшеница продавачите котират на 190 евро за тон, а купувачите са на 175 евро за тон. При фуражната пшеница има само търсене на цени от 165 до 180 евро за тон.

Цените на основните хранителни стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Продължава предлагането на консервирани храни: гювеч на 1,18 евро за килограм, печена белена капия на 1,81 евро за килограм, домати на 0,75 евро за килограм, паприкаш на 0,89 евро за килограм и други.

В подкръг „Индустриални стоки" на ССБ сделки имаше за газьол за ПКЦ на 1470,29 евро за хиляда литра и газ пропан бутан на 633,33 евро за хиляда литра.