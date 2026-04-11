Свободните търговски споразумения могат да ускорят растежа в ЕС и да смекчат ефекта от митата на САЩ

Нови споразумения за свободна търговия могат да повишат добавената стойност в промишлеността на Европейския съюз с до 1,1 на сто и да увеличат икономическата активност с до 0,43 на сто, показва анализ на института „Ифо" (Ifo), изготвен съвместно с мрежата „Иконпол Юръп" (EconPol Europe) и цитиран от Ройтерс и АПА, съобщава БТА.

Проучването сочи, че подобни договорености биха могли да компенсират част от негативния ефект от американските мита върху европейската икономика.

„Новите търговски споразумения с държавите от Меркосур, Индия, Австралия, Обединените арабски емирства и страните от Югоизточна Азия могат да дадат нов импулс на европейската икономика в средносрочен план", заяви изследователката от „Ифо" Лисандра Флах.

Според анализа всички държави членки на ЕС биха извлекли ползи. В Германия икономическият растеж може да се повиши с до 0,47 на сто, във Франция – с до 0,29 на сто, а в Италия – с до 0,33 на сто. Най-голям положителен ефект се очаква за Малта (1,91 на сто), Белгия (1,14 на сто) и Ирландия (1,13 на сто).

В същото време липсата на нови търговски споразумения би увеличила натиска върху икономиката на ЕС. Според изчисленията американските наказателни мита могат да намалят икономическата активност с 0,08 на сто, като промишлеността ще бъде най-силно засегната със спад на добавената стойност от 1,32 на сто.

Анализът обхваща потенциалните ефекти от търговски договори на ЕС с държавите от Меркосур, както и с Индия, Австралия, Индонезия, Малайзия, Тайланд и Обединените арабски емирства, част от които вече са договорени и очакват финализиране.

На този фон европейските компании, особено в Германия, засилват усилията си за диверсификация на пазарите и веригите за доставки, като се стремят да намалят зависимостта си от САЩ и Китай.