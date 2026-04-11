Цигарите в Гърция удариха 6,50 евро за кутия

Цените на цигарите в Гърция продължават да нарастват и в някои случаи вече достигат 6,50 евро за кутия – ниво, което поставя страната сред по-скъпите пазари в региона.

В същото време в България цените остават значително по-ниски, макар също да отбелязват ръст. Към началото на 2026 г. средната цена на кутия масови цигари в България достига около 3,80 евро, след последното увеличение на акцизите. Това означава, че цигарите в Гърция са почти двойно по-скъпи в сравнение с българския пазар.

Разликата се отразява пряко върху месечните разходи на пушачите. При консумация от една кутия дневно, в Гърция разходът може да достигне около 200 евро месечно, докато в България той е приблизително 110–120 евро.

Основната причина за по-ниските цени у нас е по-ниското данъчно облагане в сравнение с други държави в рамките на Европейски съюз. Въпреки това страната вече следва политика на постепенно увеличение на акцизите с цел достигане на средните европейски нива. От началото на 2026 г. акцизът върху цигарите беше повишен, което доведе до поскъпване от около 15 евроцента на кутия.

Подобни процеси текат и в Гърция, но при по-висока изходна база. Европейските политики за ограничаване на тютюнопушенето и увеличаване на данъчните приходи водят до системно покачване на цените в целия ЕС. Очакванията са средната цена на кутия цигари в Гърция да продължи да расте и дори да надхвърли 7 евро през следващите години.

Експерти отбелязват, че макар България да остава сред страните с най-евтини цигари в Европейския съюз, тази разлика постепенно ще намалява. Планираните увеличения на акцизите в следващите години ще доведат до нови поскъпвания, което означава, че цените у нас ще се доближават до тези в страни като Гърция.