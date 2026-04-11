Зума и Живко Миланов подпомогнаха закъсал бивш сво...

Състезателен уикенд на световно ниво на писта A1 Мотор Парк

Истински GT автомобили, карани на лимита, влизат в директна битка помежду си на 18 и 19 април на A1 Motor Park. Мащабният автомобилен уикенд събира на едно място професионални състезания, пистови сесии и едни от най-впечатляващите машини в моторния спорт.

На трасето край Самоков, зрителите ще могат да видят най-мощните състезателни модели на Lamborghini, Ferrari, McLaren и Porsche в тяхната естествена среда - максимално натоварване, висока скорост и безкомпромисно търсене на най-добро време.

 

Паралелно с това ще се проведе и първият кръг от Пистовия шампионат на Автомобилна федерация на България, който поставя началото на сезона. Състезанията ще предложат класическа пистова битка с директни дуели, стратегически решения и борба за позиции до последния завой.

Програмата през двата дни включва също квалификационни сесии за Lap Battle Masters, официални тренировки, състезателни стартове и Track Day сесии, които допълват динамиката на уикенда и осигуряват почти непрекъснато действие на пистата.

За любителите на автомобилния спорт това е възможност да се докоснат отблизо до света на състезанията - не като зрители от разстояние, а като част от атмосферата.

Още от TREND auto

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Предвестник на седмицата: В деня за размисъл - колекционерски брой на “24 часа”