КМГ: 179 са националните зони за високотехнологично индустриално развитие в Китай

Към момента в Китай има 179 национални зони за високотехнологично индустриално развитие, след като през февруари Държавният съвет одобри превръщането на високотехнологичната зона „Сюн'ан" в провинция Хъбей в национална зона за високотехнологично индустриално развитие, съобщи Министерството на промишлеността и информационните технологии, цитирано от Китайската медийна група.

През 2025 г. националните зони за високотехнологично индустриално развитие са генерирали обща продукция от 20,4 трилиона юана (около 2,97 трилиона щатски долара), което представлява 14,5% от брутния вътрешен продукт на страната.

Предприятията в тези зони са похарчили около 1,2 трилиона юана за вътрешни научноизследователски и развойни дейности през 2025 г., което е с около 30% повече в сравнение с края на 2020 г.

Националните зони за високотехнологично индустриално развитие са се превърнали във важен център за иновации и предприемачески таланти в Китай. В тези зони работят над 26 милиона души, около 40 процента от които притежават бакалавърска степен или по-висока.

Зоните са установили стратегически връзки за сътрудничество с паркове в повече от 30 страни и региони, като същевременно постепенно развиват международното сътрудничество в областта на индустриалните и веригите за доставки в области като изкуствен интелект, нови енергийни източници и материали и биомедицина.