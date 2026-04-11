КМГ: Защо новите свободни търговски зони в Китай са обект на очакване от страна на света?

С публикуването на „Общия план за експерименталната зона за свободна търговия в Китай (Вътрешна Монголия)" общият брой на експерименталните зони за свободна търговия в Китай достигна 23, съобщи Китайската медийна група. Международната общественост счита, че в началото на периода на 15-тия петгодишен план новите зони за свободна търговия в Китай допълват отворената структура на взаимодействие между сушата и морето, както и между изтока и запада, като не само дават силен тласък на висококачественото развитие, но и внасят повече сигурност в един свят, белязан от промени и нестабилност, демонстрирайки решимостта и отговорността на Китай да разшири отвореността си към света на високо ниво.

Данните показват, че през 2025 г. общият обем на вноса и износа на Вътрешна Монголия достигна 220,67 млрд. юана, което е рекорд, а темпът на растеж надвиши средния за страната с 2,6 процентни пункта.

Понастоящем Вътрешна Монголия поддържа търговски отношения с 201 държави и региони по света, като вносът и износът с държавите, участващи в инициативата „Един пояс, един път", съставляват 78,6% от общата стойност на външната търговия.

На фона на засилващите се геополитически конфликти и нарастващите рискове за глобалната логистика, през 2025 г. през Вътрешна Монголия са преминали 9557 влака от линията Китай–Европа, което представлява ръст от 16,9% спрямо предходната година и съставлява близо половината от общия брой за страната.

След създаването на пилотната зона за свободна търговия в Вътрешна Монголия ще се задълбочи икономическото и търговското сътрудничество със съседните страни чрез институционално отваряне, като се улесни още повече „златният коридор", свързващ Китай, Монголия, Русия и Европа, и ще се предостави на света по-устойчив търговски маршрут.

Докато някои страни насърчават едностранчивостта и протекционизма, Китай непрекъснато усъвършенства разположението на своите пилотни зони за свободна търговия. Това показва, че въпреки подводните течения на антиглобализацията, насърчаването на либерализацията и улесняването на търговията и инвестициите остава желание на хората и необходимост на света.