Индия е изправена пред втора година на недостиг на захар

Производството на захар в Индия се очаква да бъде по-ниско от потреблението за втора поредна година, като по-слабите добиви на захарна тръстика принуждават работещите сезонно заводи за преработка на суровината да затварят по-рано от обичайното, пише Ройтерс, цитирана от БТА.

По-слабото производство, съчетано с нарастващ износ, вероятно ще намали вътрешните запаси и ще повиши цените на местния пазар.

"Производството на захар едва ли ще надхвърли 28 милиона метрични тона този сезон", прогнозира ръководителят за Индия на глобална търговска компания, базирана в Мумбай.

"Повечето захарни фабрики вече са затворили, като само няколко все още работят и се очаква да спрат през следващите седмици", допълва той.

В началото на сезона браншови организации, включително Индийската асоциация на производителите на захар и биоенергия (ISMA) и Националната федерация на кооперативните захарни фабрики (NFCSF), прогнозираха производство от около 31 милиона тона при вътрешно търсене от 28,5 до 29 милиона тона.

Въпреки това по-ниските добиви от захарна тръстика вследствие на прекомерните валежи принудиха 467 от 541-те завода, започнали работа тази година, да спрат дейността си още преди края на март, показват данни на федерацията. Миналата година по същото време бяха затворили 420 фабрики.

Индийските захарни заводи са произвели 27,12 милиона тона захар през първата половина на маркетинговата 2025/26 година, приключваща през септември 2026 година. Това е с 9 процента повече спрямо година по-рано, показват данните на Националната федерация на кооперативните захарни фабрики.

Почти всички заводи в щатите Махаращра и Карнатака (най-големият и третият по големина производители на захар в Индия) са затворили по-рано от очакваното, заяви базиран в Делхи търговец от глобална търговска компания.

"Правителството разреши износ, очаквайки голям излишък. Но сега е ясно, че производството няма да покрие дори вътрешното потребление", казва търговецът.

През февруари Индия увеличи квотата си за износ на захар до 2 милиона тона, повишавайки с 500 000 тона вече одобрените 1,5 милиона тона.

След спада в производството миналата година секторът разчиташе този сезон да увеличи запасите и да изнася излишъка, но по-ниският добив ще намали началните запаси за следващия сезон, посочи представител на водеща индустриална организация, пожелал анонимност.

"Този сезон започна с начални запаси от 5 милиона тона, но следващият ще стартира с по-малко от 4 милиона тона. Това би трябвало да подкрепи повишаването на цените на захарта", добави той.