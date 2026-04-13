ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Курсът на еврото към долара се понижава

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/index.php/biznes/article/22648869 www.24chasa.bg

Спад в акциите на Tesla за осма поредна седмица

Георги Луканов

[email protected]

1572
Илон Мъск Снимка: X/@TheRichFromCali

Акциите на Tesla паднаха за осма поредна седмица, защото компанията продължава да се бори с трудния старт на 2026 г., а резултатите за първото тримесечие се очакват по-късно този месец.

Въпреки че бяха малко по-високи в ранната търговия в петък, те са надолу с 3,2% тази седмица, отбелязвайки осмата си поредна седмица на загуби. На годишно ниво спадът е 22,4%, докато S&P 500 по същество стагнира.

Ръководената от Илон Мъск компания ще представи третата версия на своя робот Optimus този месец. Междувременно Tesla все още не е продала роботи, въпреки че Мъск казва, че роботите се използват в ограничен капацитет във фабриките на Tesla.

Tesla разработва по-евтин електрически SUV. Компанията на Мъск наскоро се свърза с доставчици, за да обсъди производствените процеси и спецификациите на компонентите за новия кросоувър. 

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

