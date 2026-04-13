Спад в акциите на Tesla за осма поредна седмица

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Акциите на Tesla паднаха за осма поредна седмица, защото компанията продължава да се бори с трудния старт на 2026 г., а резултатите за първото тримесечие се очакват по-късно този месец.

Въпреки че бяха малко по-високи в ранната търговия в петък, те са надолу с 3,2% тази седмица, отбелязвайки осмата си поредна седмица на загуби. На годишно ниво спадът е 22,4%, докато S&P 500 по същество стагнира.

Ръководената от Илон Мъск компания ще представи третата версия на своя робот Optimus този месец. Междувременно Tesla все още не е продала роботи, въпреки че Мъск казва, че роботите се използват в ограничен капацитет във фабриките на Tesla.

Tesla разработва по-евтин електрически SUV. Компанията на Мъск наскоро се свърза с доставчици, за да обсъди производствените процеси и спецификациите на компонентите за новия кросоувър.