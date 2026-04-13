Китайско ауди стана най-бързия кросоувър в света

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22648986 www.24chasa.bg

Китайско ауди стана най-бързия кросоувър в света

Георги Луканов

[email protected]

1688
AUDI E7X, постави нов рекорд на писта в Китай в категорията SUV. Снимка: АУДИ

В Китай Audi пусна на пазара нова автомобилна марка, наречена AUDI. Моделите на новата марка нямат класическите пръстени отпред и са разработени в тясно сътрудничество с китайската SAIC.

Най-новият електрически автомобил от същата марка - AUDI E7X, постави нов рекорд на предизвикателната състезателна писта в Китай в категорията SUV.

По този начин новият модел победи Porsche Macan Electric, Tesla Model Y и Xiaomi YU7, което го прави най-бързият SUV, преодолял 2,4-километровата писта Baijun Mountain Ridge с време за обиколка от 1 минута и 47,93 секунди.

Пистата е предизвикателна с големи промени във височината и цели 31 завоя, а AUDI E7X има задвижване на всички колела и обща мощност на електрическата система от 500 kW. Моделът е оборудван с усъвършенствана технология с управление на всички колела, адаптивно въздушно окачване и безстепенно регулируеми амортисьори.

AUDI E7X, постави нов рекорд на писта в Китай в категорията SUV. Снимка: АУДИ
