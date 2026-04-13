Няма да има следващо поколение на Renault Espace

Renault може да спре производството на модела Espace през следващите години. Въпреки липсата на официално съобщение, анализът на FutuREady на плана предполага, че настоящото поколение вероятно ще бъде последното на модела.

Основната причина е преходът към новата електрическа платформа RGEV, която ще бъде в основата на бъдещите автомобили на марката. Тя обещава намаляване на производствените разходи с 40% и ще предлага модерна 800-волтова архитектура с бързо зареждане. Платформата не е предназначена за пълноценни седемместни автомобили, като например Espace.

Пазарът също оказва допълнителен натиск. Въпреки скорошния рестайлинг и трансформацията от класически миниван в SUV, моделът губи популярност. Продажбите значително изостават от по-компактния Renault Austral, което прави по-нататъшното развитие на проекта икономически съмнително.

Историята на Espace започва през 1984 г., когато той на практика създава сегмента на семейните миниванове в Европа. Купувачите обаче все по-често избират кросоувъри и електрически автомобили, докато традиционните формати постепенно се превръщат в нещо от миналото.