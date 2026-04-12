Проведе се генерална репетиция на полумаратона за хуманоидни роботи в Пекин

Полумаратонът за хуманоидни роботи през 2026 г., съвместно организиран от Народното правителство на Пекин и Китайската медийна група, ще стартира на 19 април сутринта в района Иджуан в Пекин. С цел по-добра подготовка за събитието, от вечерта на 11 април до ранните часове на 12 април се организира тестово събитие, обхващащо целия процес и всички елементи на състезанието, като чрез реалистични тренировъчни сценарии осигури надеждна подготовка за официалния старт.

Сред регистрираните участници над 70 отбора взеха участие в тестовете, включително 4 международни отбора. Отбори със самостоятелна навигация и такива с дистанционно управление проведоха съвместни нощни тестове.

В сравнение с миналата година броят на участващите отбори надхвърля 100, което представлява почти петкратно увеличение. Състезанието обхваща две основни категории — автономна навигация и дистанционно управление, като близо 40% от отборите са в категорията за автономна навигация. Броят на участниците, разнообразието от технологии и обхватът на тестовете достигат рекордни нива.

В момента скоростта на роботите на къси разстояния значително се е повишила, като някои отбори прогнозират, че резултатите в полумаратона могат да се доближат до нивото на елитни човешки състезатели. На 19 април състезанието ще стартира официално и ще даде нов тласък за развитието на роботиката, ускорявайки прехода на хуманоидните роботи от лабораторията към реални приложения.