Над 800 хиляди пътници са се възползвали от жп линията между Китай и Лаос

Към 12 април се навършват три години от пускането на жп линия между Китай и Лаос. За този период са извършени над 3190 курса, като са превозени повече от 800 хиляди пътници от над 120 държави и региони. Транспортът се осъществява безопасно, стабилно и организирано, като дава силен тласък на обмена на хора, търговско-икономическото сътрудничество и културния обмен между Китай и Лаос.

Понастоящем между Кунмин и Виентян ежедневно се движат 4 международни пътнически влака, като броят на местата за трансгранични пътници във всеки влак е увеличен от първоначалните 250 до 420. Времето за пътуване между Кунмин и Виентян е съкратено до 9 часа и 36 минути, а времето за преминаване през железопътния граничен пункт Мохан е намалено до около 50 минути, което значително улеснява трансграничния туризъм, обучението и бизнес дейностите. През първото тримесечие на тази година международните пътнически влакове са превозили 112 хиляди трансгранични пътници, което представлява ръст от 32,4% на годишна база, а среднодневният брой пътници е нараснал три пъти в сравнение с 2023 г.

През последните три години над 800 хиляди трансгранични туристи са пътували с влаковете, което е довело до увеличение на потреблението в туристическите обекти, хотелите и ресторантите по маршрута с над 35%, формирайки уникална трансгранична туристическа икономическа зона.