Железопътното строителство в Китай набира стабилна скорост през първото тримесечие на годината

В събота Китайската държавна железопътна група обяви, че през първото тримесечие на тази година железопътното строителство е напреднало с високо качество и ефективност, полагайки солидна основа за целите за цялата година и вливайки нова жизненост в икономическото и социалното развитие.

През първите три месеца китайските железници са реализирали инвестиции в дълготрайни активи на стойност 137,9 милиарда юана (около 20,09 милиарда щатски долара), което представлява увеличение от 5,1% в сравнение със същия период на миналата година. Редица ключови железопътни проекти, включително високоскоростната железопътна линия Сиан-Шъйен и участъкът Шандун от високоскоростната железопътна линия Сюн'ан-Шанциу, са постигнали значителен напредък от началото на годината.

Китайската държавна железопътна група се възползва от благоприятни политики, включително тези за големи национални проекти и програми, за да използва напълно предимствата на дългата индустриална верига и широкия обхват на железопътното строителство, ускорявайки железопътното строителство в цялата страна.

Китай ще продължи да насърчава ключови национални железопътни проекти през 2026 г., като ще бъдат пуснати в експлоатация над 2000 километра нови национални железопътни линии.