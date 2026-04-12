Русия: Петролът може да нахвърли 150 долара за барел още тази седмица

Цената на петрола на световния пазар може да надхвърли 150 долара за барел още тази седмица, предположи специалният представител на руския президент за инвестициите и икономическо сътрудничество с други страни - ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, цитиран от ТАСС.

Колкото по-дълго остава затворен Ормузкият проток, толкова по-високи ще са цените на петрола и природния газ, толкова по-сериозна ще става кризата в ЕС и Великобритания и толкова по-дълго ще продължи периодът на възстановяване. Цена на петрола над 150 долара може да бъде достигната още тази седмица", написа той в акаунта си в социалната мрежа "Екс".

С това Дмитриев коментира публикация на американския президент Доналд Тръмп, в която той обяви началото на блокада на Ормузкия проток, пише БТА.