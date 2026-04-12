Русия: Петролът може да нахвърли 150 долара за барел още тази седмица

Кирил Дмитриев Снимка: Екс/@Vizlypuzly1

Цената на петрола на световния пазар може да надхвърли 150 долара за барел още тази седмица, предположи специалният представител на руския президент за инвестициите и икономическо сътрудничество с други страни - ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, цитиран от ТАСС.

Колкото по-дълго остава затворен Ормузкият проток, толкова по-високи ще са цените на петрола и природния газ, толкова по-сериозна ще става кризата в ЕС и Великобритания и толкова по-дълго ще продължи периодът на възстановяване. Цена на петрола над 150 долара може да бъде достигната още тази седмица", написа той в акаунта си в социалната мрежа "Екс".

С това Дмитриев коментира публикация на американския президент Доналд Тръмп, в която той обяви началото на блокада на Ормузкия проток, пише БТА.

