Петролът скочи над 100 долара, акциите паднаха след обявената блокада на Ормузкия проток

Цените на петрола скочиха рязко, а акциите потънаха в понеделник, след като американско-иранските мирни преговори в Исламабад се провалиха и президентът Доналд Тръмп обяви блокада на стратегическия Ормузки проток. Цената на петрола надхвърли 100 долара за барел, а акциите в Азия поевтиняха с поне един процент в Токио, Хонконг и Сеул, както и в Шанхай, Сидни, Сингапур, Тайпей и Джакарта, които също са в загуба.

Американската делегация - водена от вицепрезидента Джей Ди Ванс - обвини Иран в отказ да изостави ядрената си програма, а Техеран отговори с критики за „максимализъм, постоянно сменящи се цели и блокада". Иранският външен министър Абас Арагчи написа в X, че страните са били „на косъм" от сделка. Ванс заяви, че Вашингтон е отправил „последната и най-добра оферта" към Техеран след срещата - най-високото ниво на диалог между двете страни от Ислямската революция от 1979 г. насам.

„Считано от момента, военноморският флот на Съединените щати ще започне процеса на блокиране на всички кораби, опитващи се да влязат или да напуснат Ормузкия проток", написа Тръмп в Truth Social, добавяйки: „Всеки иранец, който стреля по нас или по мирни кораби, ще бъде взривен до ад!" Блокадата се отнася само за кораби, пътуващи към или от ирански пристанища, и е влязла в сила в 14:00 ч. по Гринуич в понеделник. Революционната гвардия на Иран предупреди за „смъртоносен вихър" срещу всеки нарушител, а командващият флот Шахрам Ирани нарече заплахата „нелепа и смешна".

Никол Граевски от „Сианс По" предупреди, че блокадата ще се разглежда като ефективно подновяване на войната, а пазарен анализатор на Forex.com посочи, че „основният проблем остава доверието - или по-скоро липсата му - между двама дългогодишни противници". Конфликтът вече е засегнал и инфлацията - американският индекс на потребителските цени е скочил до 3,3% през март, най-високото ниво от май миналата година.

Инвеститорите следят и развитието в Ливан, където премиерът Наваф Салам заяви, че работи за спиране на войната между Израел и Хизбула и изтегляне на израелските сили, съобщава БГНЕС.

Ключови показатели около 02:30 ч. по Гринуич:

Западнотексански междинен (WTI): +8,0% - 104,33 долара за барел

Брент Северно море: +6,9% - 101,73 долара за барел

Токио - Никей 225: -1,0% - 56 357,40

Хонконг - Хан Сен: -1,0% - 25 627,75

Шанхай - Композитен: -0,1% - 3 981,08

Евро/долар: -1,1686 долара от 1,1728 в петък

Паунд/долар: -1,3401 долара от 1,3463

Долар/йена: +159,67 йени от 159,19